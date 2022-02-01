В Одессе военный торговал оружием (фото)

У военного провели дома обыск / Коллаж "Сегодня"
В Одессе задержали военнослужащегоВооруженных сил Украины, который торговал оружием и патронами.
Об этом пишет Думская.
Торговал военный оружием и патронами на протяжении трех месяцев. За это время он продал:
- 3 штык-ножа,
- 440 патронов калибра 7,62 х 54 мм,
- 450 патронов калибра 5,45 х 39 мм,
- 80 патронов калибра 9 мм.
При обыске в доме у военного нашли еще пять штык-ножей.
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 1 и 2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).
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