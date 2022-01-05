В Одессе за утилизацию новогодних елок можно получить сладкий бонус (видео)

В Одессе открыли пункты переработки новогодних елок, которые не успели продать. Ранее деревья просто оставили на улице.

Что делают с елками

На предприятие "Горзелентрест" привезли 13 грузовиков с елками. Их собрали с одесских улиц. Продавцы не продали товар и даже не подумали забрать деревья, а просто бросили.

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На предприятии елки измельчают с помощью специальной машины. За несколько минут от елки остается лишь куча опилок. Они отлично подходит для утепление и удобрение растений. Весной опилками усыпят кусты по всему городу.

Сладкий бонус

Сюда же на переработку можно привезти и собственную елку. Оставить дерево можно на

спецплощадке. Такие есть у каждого ЖЭКа.

Тех, кто несет елки на специальные площадки, ждет приятный бонус – набор конфет.

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Елки в солярке также переработали?

А вот 2,5 тысячи новогодних деревьев, которые недобросовестные продавцы бросили и облили соляркой, на переработку не возьмут. Их увезли на свалку.

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