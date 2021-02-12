В Одессе задержали наркоторговца с амфетамином на крупную сумму

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы

В Одессе правоохранители задержали мужчину с психотропами на сумму более 350 тысяч гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчина работал на один из Telegram-каналов по сбыту наркотиков. Он получал оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывал и сбывал путем закладки.

Местные оперативники получили информацию о том, что в город идет посылка с запрещенными веществами. Проверяя имеющуюся информацию, возле одного из почтовых отделений Одессы правоохранители задержали 25-летнего мужчину с пакетом психотропного вещества – амфетамином.

Как установили полицейские, для хранения "товара" и его фасовки по дозам дилер специально арендовал квартиру в центре города.

Во время обыска помещения правоохранители изъяли расфасованные слип-пакеты с псилоцибиновимы грибами, таблетками экстази, а также фасовочные материалы и устройство для фасовки.

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Стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 350 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 180 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе поймали вооруженную группу наркоторговцев.

Также напомним, в Киеве задержали мужчину за хранение около 5 кг наркотиков.