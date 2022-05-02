В Одессе задержали приспешников Кивы: готовили провокации на 2 мая

Задержаны доверенные лица беглого экс-нардепа Кивы. Фото: коллаж "Сегодня"
Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц бывшего народного депутата от пророссийской партии "ОПЗЖ" Ильи Кивы, которые собирались организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" для дестабилизации ситуации.
Об этом сообщает ГБР.
"В рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая сотрудники ГБР задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, предателя Украины Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной "ОПЗЖ" провокационные акции в Одессе и других регионах Украины", – говорится в сообщении.
По информации ГБР, этот человек отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.
"Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей на Закарпатье. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях. Во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе, как использовать физическую силу. Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, ГБР установило три десятка "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока. Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.
В Бюро также напоминают, что суд разрешил заочное расследование в отношении Кивы по подозрению в государственной измене.
Кива-изменник
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- 15 марта стало известно, что Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. К примеру, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. После этого украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием начать уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.
Читайте другие новости "Сегодня":