В Одессе задержали приспешников Кивы: готовили провокации на 2 мая

Задержаны доверенные лица беглого экс-нардепа Кивы. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц бывшего народного депутата от пророссийской партии "ОПЗЖ" Ильи Кивы, которые собирались организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" для дестабилизации ситуации.

Об этом сообщает ГБР.

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"В рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая сотрудники ГБР задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, предателя Украины Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной "ОПЗЖ" провокационные акции в Одессе и других регионах Украины", – говорится в сообщении.

По информации ГБР, этот человек отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

"Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей на Закарпатье. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях. Во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе, как использовать физическую силу. Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

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По информации ведомства, ГБР установило три десятка "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока. Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

В Бюро также напоминают, что суд разрешил заочное расследование в отношении Кивы по подозрению в государственной измене.

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