В Одессе остановили стройку вокруг памятника архитектуры: на земли наложили арест

В Одессе добились запрета на стройку на территории известного памятника архитектуры "Дача Маразли".

Об этом сообщает НАБУ.

Отмечается, что комплекс исторических зданий оказался под угрозой разрушения из-за застройщика: на этой территории планировали построить многоэтажки и паркинг.

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Так, по ходатайству НАБУ и САП на более 1 га земли, где расположен комплекс сооружений "Дачи Маразли", наложили арест. Это предусматривает запрет на отчуждение и пользование участков, где вели строительные работы.

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/ Фото: НАБУ

Сами же сооружения на арестованных участках являющихся объектом расследования злоупотребления властью чиновниками Одесского облсовета. Подозревается, что они незаконно продали в сентябре 2018 года "Дачу Маразли" частникам.

Напомним, также в Одессе рушится исторический дом Либмана. Сыпется даже фундамент, а подрядчики вместо того, чтобы спасать здание, разрушают ценную лепнину и вообще тормозят реставрационные работы.