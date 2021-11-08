В Одессе женщина бросилась под поезд: в каком она состоянии (видео)

На месте работали врачи / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 8 октября в Одессе женщина бросилась под поезд, ей отрезало обе ноги.
Об этом пишут "Вартові еспресо".
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На станции Слободской в Одессе женщина бросилась под поезд. По предварительной информации, ей отрезало обе ноги.
На место происшествия прибыли врачи, которые оказали первичную медицинскую помощь и госпитализировали женщину.
Детали происшествия будет выяснять следствие.
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