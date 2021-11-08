В Одессе женщина бросилась под поезд: в каком она состоянии (видео)

На месте работали врачи / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 8 октября в Одессе женщина бросилась под поезд, ей отрезало обе ноги.

Об этом пишут "Вартові еспресо".

Подробности

На станции Слободской в Одессе женщина бросилась под поезд. По предварительной информации, ей отрезало обе ноги.

На место происшествия прибыли врачи, которые оказали первичную медицинскую помощь и госпитализировали женщину.

Детали происшествия будет выяснять следствие.

Похожие истории

В Здолбунове под Ровно 46-летнему мужчине отрезало ноги поездом, когда он пытался догнать последний вагон, чтобы передать вещи сыну-армейцу – на перроне до сих пор лужи крови.

Спасти жизнь мужчине удалось благодаря патрульным, которые проезжали мимо.

Раньше мы писали: