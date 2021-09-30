В одесский салон красоты кинули "коктейль Молотова" – видео с места

В Одессе в салон красоты кинули самодельную взрывчатку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе в Сабанском переулке произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания. В салон красоты неизвестные кинули "коктейль Молотова".

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Сейчас", публикуя видео с места пожара.

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Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит подоконник и окно. Пожар быстро потушили.

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"По словам очевидцев, двое неизвестных в капюшонах и масках выбили стекло и бросили в помещение" коктейль Молотова", – написали в публикации под видео.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 29 сентября, произошел 171 пожар, один человек умер в огне. А с начала года произошло 58 709 возгораний, 1131 человек погиб, 985 пострадали.

Больше всего возгораний – 19 727 – было в жилых секторах.