В одесский салон красоты кинули "коктейль Молотова" – видео с места

В Одессе в салон красоты кинули самодельную взрывчатку / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе в Сабанском переулке произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания. В салон красоты неизвестные кинули "коктейль Молотова".
Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Сейчас", публикуя видео с места пожара.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит подоконник и окно. Пожар быстро потушили.
"По словам очевидцев, двое неизвестных в капюшонах и масках выбили стекло и бросили в помещение" коктейль Молотова", – написали в публикации под видео.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 29 сентября, произошел 171 пожар, один человек умер в огне. А с начала года произошло 58 709 возгораний, 1131 человек погиб, 985 пострадали.
Больше всего возгораний – 19 727 – было в жилых секторах.
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