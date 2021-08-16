В одесском лагере вспышка COVID-19 – заболело более 40 человек

В одесском оздоровительном лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавируса. Заразились 42 ребенка и двое воспитателей.

Об этом сообщили "Думской" источники в оздоровительном учреждении.

Отмечается, что заболевших изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные. Лагерь временно закрыли на карантин.

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В пресс-службе областного департамента здравоохранения подтвердили информацию о случившемся.

"Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", - заявили в департаменте.

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