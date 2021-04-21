В Одесском порту обыски – обнаружили контрабандный товар из ОАЭ (фото)

В Одесском морском порту обнаружили 12 контейнеров с контрабандой из ОАЭ – что известно на данный момент

В Одесском порту сегодня, 21 апреля, проводят обыски. Полиция разоблачила масштабную схему незаконного ввоза в Украину сигарет из ОАЭ и других стран.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по документам товар якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть "Duty Free". На самом деле это служило лишь прикрытием для незаконного ввоза табачных изделий на территорию Украины с целью их дальнейшего перемещения в страны Европейского Союза.

Сейчас обнаружено 12 контейнеров с сигаретами.

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Следственно-оперативные мероприятия продолжаются в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что под Одессой двое украинцев занимались контрабандой лекарств из России.

Также напомним, сколько Украина теряет денег из-за контрабанды.

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