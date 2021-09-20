В одесском супермаркете продают тунца за 313 тысяч гривен

Тунец в море - король всех рыб / Фото: Коллаж: Сегодня

В одесских магазинах появилась в продаже рыба стоимостью в сотни тысяч гривен. Фото потенциального рыбного обеда облетело соцсети.

Об этом сообщает Компас Одесса в Telegram.

"Голубой тунец в Сильпо – всего за 313 штук. Налетай", – пишут в Сети, опубликовав фото свежемороженной норвежской рыбы огромных размеров.

На ценнике указана стоимость такой рыбки – 313 500 гривен.

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В Украине будут дорожать продукты

Будут дорожать хлеб, яйца и овощи. Этой осенью не стоит надеяться, что благодаря хорошему урожаю цены на продукты пойдут вниз.

За этот год мука прибавила в цене почти треть. А вот гречка подорожала всего на пару гривен. Эксперты говорят – в этом году она родила хорошо, поэтому дальше стоимость не подскочит.

А вот с октября следует ожидать роста цен на овощи. Всего на еду украинцы тратят больше всего в Европе – почти 50% своего бюджета, тогда как немцы или поляки – максимум четверть. Не потому, что в Украине много едят, а потому, что цены у нас европейские.

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