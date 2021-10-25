В Одесской области элитная иномарка сбила 10-летнего мальчика – он погиб

В ДТП в Одесской области погиб 10-летний мальчик / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области, где ранее в жесткой аварии погибли три человека, полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Ребенка сбил элитный автомобиль Dodge Charger.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Инцидент произошел вчера, 24 октября, в селе Струмок. 37-летний житель Одесского района сбил ребенка, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм мальчик скончался на месте еще до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.

Данные по факту аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Копы уже назначили ряд экспертиз и выясняют все обстоятельства ДТП.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП: