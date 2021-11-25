В Одесской области глава сельсовета выписала себе 141 тысячу гривен зарплаты

Финансовые отчеты сельсовета появились в сети / Коллаж "Сегодня"

Глава Фонтанского сельского совета в Одесской области Наталья Крупица за месяц получила больше 140 тысяч гривен зарплаты. Ее заместители получают от 40 до 119 тысяч гривен.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса".

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В Telegram-канале опубликовали финансовые отчеты сельсовета за июль 2021 года. За июль Крупицы получила зарплату 141 тысячу гривен – примерно 91 тысяча аванса, а остальное – "выплата по банковскому счету".

Один из заместителей главы сельсовета за этот месяц получил 119 тысяч гривен, 57 из которых – аванс.

"Для сравнения, официальная зарплата мэра Одессы Труханова составляет 23 тысячи гривен в месяц, а в среднем по Украине зарплата мэров крупных городов составляет около 50 тысяч", – идется в Telegram-канале.

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Финансовые отчеты сельсовета за июль 2021 года. Фото: Telegram-канал "Х**вая Одесса"

Более 80 нардепов могут лишить зарплаты

Около ста депутатов Верховной Рады могут остаться без депутатских выплат за октябрь из-за того, что не голосовали на пленарных заседаниях и в комитетах.

По его словам, в октябре прилежнее всего на работу ходили депутаты фракций "Голос" и "Слуга народа". Хуже всего – представители ОПЗЖ.

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