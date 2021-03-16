В Одесской области легковушка врезалась в грузовик, есть жертвы (фото)

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Балте Одесской области, в котором погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 16 марта около четырех часов утра на улице Уварова 31-летний местный житель на своем BMW въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров – две 17-летние девушки и 21-летний парень.

От удара девушки погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала скорая помощь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв.

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