В Одесской области муж и жена в один день скончались от коронавируса

В Одесской области муж и жена умерли от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области с разницей в 30 минут от осложнений коронавируса умерли муж и жена. Оба они не вакцинировались против ковида.

Об этом сообщил глава Ивановского поселка Виктор Любач в Facebook.

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По словам мэра, супругам было по 60 и 58 лет. Они не сразу обратились к врачу, когда заболели. Сначала пытались вылечиться самостоятельно, но их состояние их здоровья резко ухудшилось. Затем пенсионеров госпитализировали в больницу, где они и умерли от осложнений.

В селе поползли слухи о вакцинации

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После смерти супругов в селе начали распространяться разные слухи. Один из них о том, что они получили вакцину от коронавируса, а затем погибли. Однако Любач заявил, что погибшая пара не была вакцинирована от COVID-19.

"Для всех, кто против вакцинации и различных сплетников официально сообщаю: по словам родного брата покойного, они действительно умерли от страшной болезни COVID-19, но никогда не были вакцинированы", — заявил он.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.