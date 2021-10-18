В Одесской области мужчина поджег свой дом и подорвался на гранате

В Одесской области в доме произошел взрыв и пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области, где ранее душевнобольная девушка тремя способами покончила с собой, в селе Усатово мужчина подорвал себя в доме гранатой. В результате взрыва он скончался.

Об этом сообщает УСИ.

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Отмечается, что мужчина примерно 60 лет закрылся в собственном доме с гранатой и пистолетом. Он угрожал взорвать гранату и поджечь дом. Полицейские долгое время вели с мужчиной переговоры, однако так и не смогли отговорить его.

Фото: УСИ

Как и грозился, вначале он поджег дом, после чего взорвал гранату. Он скончался на месте.

Пока правоохранители не знают точную причину такого поступка, но по предварительной информации накануне трагедии в его семье произошел конфликт.

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Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.