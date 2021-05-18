В Одесской области мужчина похитил молодую мать с ребенком: сейчас он в бегах (фото)

Подозреваемый прятал девушку с ребенком от копов и родственников, но спустя неделю их нашли и спасли

Подозреваемый в розыске в Одесской области / Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские разыскивают мужчину, который похитил двух человек – 23-летнюю девушку и их общую дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в Измаильском районе 46-летний нарушитель прятал возлюбленную с ребенком от родственников и правоохранителей, перевозя из одного населенного пункта в другой. Больше недели полицейские разыскивали пропавших и в конце концов их нашли.

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Однако как только мужчине объявили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения, он начал скрываться. Теперь подозреваемого объявили в розыск.

Напомним, недавно в Одессе девочка заявила в полицию о своем похищении. Она позвонила на "102", потому что хотела пошутить.

Кроме того, в Киеве иностранцы похитили блогера и, угрожая оружием, заставили отдать $1,4 млн.