В Одесской области мужчины устроили стрельбу на кладбище: есть пострадавший

В Белгород-Днестровском районе мужчина стрелял вслед женщине, но попал в охранника – он в больнице

Фото: Департамент уголовного розыска

В Одесской области задержали мужчину, который вместе с товарищем устроили стрельбу на кладбище.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

В Белгород-Днестровском районе два человека приехали на кладбище. К ним подошла женщина, которой они показались подозрительными. Однако нарушители внезапно начали оскорблять ее и та направилась к дома охранника.

Один из мужчин достал оружие и начал стрелять женщине вслед, на выстрелы вышел 72-летний сторож и попал под огонь. В результате стрельбы у него повреждение правой щеки с переломом нижней челюсти и повреждения в области сердца.

Фото: Департамент уголовного розыска

Мужчину госпитализировали, а стрелка задержали. Поиски его товарища еще продолжаются.

Напомним, в Николаевской области парень устроил стрельбу за рулем. Он оказался сыном чиновника.

Кроме того, в Киеве неизвестные стреляли с балкона по управлению полиции.