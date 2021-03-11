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В Одессе на жилой дом с квадрокоптера скинули взрывчатку: появились фото

11 марта, 16:48

Татьяна Очеретяная

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

В Одессе на частный жилой дом скинули гранату. Взрывное устройство бросили в здание с квадрокоптера.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел в Киевском районе Одессы на улице Дачной. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники.

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В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Киеве полицейские изъяли у местного жителя боеприпасы: гранату Ф-1 с запалом, ножи, ружье и патроны различного калибра. Опасные предметы отправили на экспертизу.

Также ранее в Дрогобыче Львовской области из-за неосторожного обращения с гранатой погибли двое мужчин, а женщина получила серьезные травмы. Она в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу.

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