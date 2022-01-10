В Одесской области нашли изуродованное тело женщины, которая исчезла месяц назад

Женщину нашли с многочисленными укусами собак/Коллаж: "Сегодня"

В городе Килия Одесской области нашли тело женщины, которая пропала месяц назад. Выяснилось, что ее покусали бродячие животные.

Об этом сообщает издание "Бессарабия Информ".

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Детали

Женщина ушла из дома и не вернулась в середине декабря 2021 года. Ее родные не обращались в полицию, поскольку думали, что та вернется сама. Однако 5 января мертвую женщину нашли вблизи местного кладбища на улице Кагульской. На ее теле были следы от укусов бродячих собак.

Заключение судмедэкспертов

По информации судмедэкспертов, смерть женщины наступила примерно 20 декабря. При этом ее тело нашли через две недели после смерти. Правоохранители изучают все обстоятельства происшествия.

Агрессивные собаки

При встрече на улице агрессивной собаки стоит придерживаться следующих рекомендаций:

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попробуйте остаться на месте, не нужно размахивать руками и проявлять признаки собственного страха;

старайтесь разговаривать тихо, а не кричать, потому что крик провоцирует ответные действия;

не смотрите собаке в глаза. У животных это проявление агрессии и готовности к нападению;

нельзя поворачиваться к животному спиной и бежать, у него сработает рефлекс охотника, и он будет атаковать;

нападающую собаку может смутить неадекватное поведение человека, когда он ведет себя не так, как ожидает животное;

худшее, что может человек сделать в драке с собакой, — пассивная защита: упасть на землю, закрыть голову руками. Вот тогда человек пострадает гораздо больше, чем при активной обороне;

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