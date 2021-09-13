В Одесской области нашли мертвым экс-директора школы. Его искали два месяца

Умершего нашли в Измаиле Одесской области. Фото: 7 канал

В Измаиле Одесской области нашли тело мужчины, который исчез еще в июле. Погибший был бывшим учителем истории и директором школы в селе Новоселовка.

Об этом сообщили в Telegram "7 канал Одесса".

После исчезновения 71-летнего мужчину начали разыскивать правоохранители, также родственники пропавшего наняли частного детектива.

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Кроме того, родные мужчины уточнили, что он страдал от потери памяти. Однако неизвестно, что именно побудило его уйти из дома. Криминалисты установили, что пенсионер умер во сне. Этот случай квалифицируют как естественную смерть.

Неутешительная статистика

В Украине все чаще теряются дети. Только за первых семь месяцев в полицию поступило более 9000 заявлений об исчезновении детей.

"С начала 2021 в органы полиции поступило 9137 заявлений и сообщений о розыске пропавших детей (...) В течение суток со дня объявления в розыск полицией разыскано 8811 (96,4%) детей. За 7 месяцев Национальной полицией разыскано 9048 детей", - сообщили правоохранители.

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