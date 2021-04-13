В Одесской области нашли окровавленные тела супругов: копы задержали бывшего мужа погибшей

В Подольске мужчину подозревают в зверском убийстве бывшей жены и его мужа

В Подольске Одесской области нашли тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция уже начала уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранителей.

Копы выяснили, что накануне у супругов было застолье, в гостях был и бывший сожитель женщины. На следующее утро к ним пришла соседка.

Она долго стучала в окно, но никто не отвечал. Женщина зашла в дом, где увидела окровавленные тела двух погибших.

На место выехали правоохранители. Собака копов взяла след и привела к дому подозреваемого. Им оказался ранее судимый бывший муж женщины. Его задержали и сообщили о подозрении в убийстве.

Напомним, в Ивано-Франковске полицейские задержали 30-летнего мужчину, который зарезал своего знакомого.

Кроме того, в Одесской области мужчина выстрелом из ружья убил жену, после чего пытался покончить с собой, выстрелив себе в подбородок.