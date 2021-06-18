В Одесской области неадекват бросался на людей с тесаком (видео)

Мужчина устроил настоящий переполох в Черноморске, к счастью, в результате его действий никто не пострадал

В Черноморске Одесской области мужчина бросался на людей с тесаком. Его задержали полицейские и доставили в участок.

По предварительным данным, задержанный психически болен и правоохранители доставят его в лечебницу, сообщает IT-3.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Как рассказал директор "Муниципальной Варты" Петр Канарьян, это тот же мужчина, который в конце мая пытался ограбить местный универмаг.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина разгуливал по городу с ножом и бросался на детей. Случайный прохожий обезвредил его ударом палки по голове.

Также напомним, в Одессе мужчина с ножами пытался прорваться на территорию части Нацгвардии. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.