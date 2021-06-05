В Одесской области отравились дети. Что говорит полиция

В лагере в Одесской области накануне соревнований отравились дети: полиция начала расследование

В Одессе отравились дети. Фото: od.npu.gov.ua

Шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет, приехавшие в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях, попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Эксперты отобрали пробы воды, пищи и сделали смывы со столового оборудования.

Ранее сообщалось, что в киевской школе дети отравились неопознанным токсином.