В Одесской области прогремел мощный взрыв в доме – есть жертвы (фото)

На месте работали спасатели / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 29 декабря, в селе Каролино Бугаз Одесской области произошел взрыв в частном доме. Из-за этого погиб человек.

Об этом сообщили ГСЧС Одесской области.

Детали

Здание было пристроено к 2-х этажному жилому дому. Из-за взрыва там разбились окна и двери, а также частично повреждена капитальная стена.

Почему произошел взрыв

Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона. Погиб 80-летний мужчина.

На месте работали больше 15 спасателей.

Взрыв дома в Одесской области. Фото: ГСЧС

На Прикарпатье произошел взрыв в больнице

В палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считаные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.

По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, из больницы было эвакуировано 12 человек.

По состоянию на утро 29 декабря количество погибших достигло 4.

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