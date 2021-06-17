В Одесской области пронесся огромный смерч. Видео стихии

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В Черноморске Одесской области очевидцы заметили большой смерч, который кружил в море.
Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале.
Кроме того, спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.
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По данным Укргидрометцентра, 18 июня в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).
Ранее мы сообщали, что Одессу накрыла непогода. Дерево привалило автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома в Аркадии.
Также напомним, синоптики обещали, что к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.
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