В Одесской области столкнулись две фуры, есть жертва (фото)

В Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух грузовиков.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла сегодня, 4 марта, на трассе Киев-Одесса около 5 утра неподалеку от села Петроверовка Березовского района. В результате один человек погиб, еще один – травмирован.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель фуры MAN не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. 28-летний мужчина, который в это время помогал владельцу DAF ремонтировать автомобиль, погиб от полученных травм в карете скорой помощи.

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Водителя, который совершил ДТП, госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения".

Ранее мы сообщали, что на трассе Одесса – Киев столкнулись две фуры.

Также напомним, в Черниговской области фура упала с моста в реку.