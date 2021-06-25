В Одесской области в ДТП попала скорая с младенцем. Что известно

Автомобиль медиков и "ГАЗель", с которой столкнулась "скорая", получили значительные повреждения, а у малыша подозревают перелом

От удара автомобиль медиков сильно помяло. Фото: Бессарабия INFORM

В районе села Шевченково Одесской области столкнулись автомобиль скорой помощи, который вез в медучреждение четырехмесячного ребенка, и "ГАЗель" Измаильского отряда морской охраны. У ребенка подозревают перелом ключицы.

Как сообщает Бессарабия INFORM, "скорая" везла грудного ребенка из села Червоный Яр в Одессу на лечение. Судя по видео ниже, водитель скорой помощи с включенными мигалками пытался обогнать военных, но навстречу ему двигался другой автомобиль.

Пытаясь уйти от лобового столкновения, "скорая" вернулась в свой ряд, но ударила в заднюю часть служебную "ГАЗель" отряда морской охраны, которая ехала в попутном направлении. В результате столкновения "ГАЗель" выехала за пределы проезжей части, а "скорая" остановилась на обочине. Оба автомобиля получили значительные повреждения.

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От удара автомобиль медиков сильно помяло. Фото: Бессарабия INFORM Реклама

В Измаильском отряде морской охраны информацию о том, что в ДТП участвовал их автомобиль, подтвердили и отметили, что вины их водителя нет. Также добавили, что обошлось без пострадавших.

В то же время есть информация, что в результате аварии у малыша все же подозревают перелом ключицы. Также известно, что еще один участник аварии получил небольшую травму головы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе такси на скорости врезалось в столб, есть пострадавшие.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия: