В Одессу внезапно пришла весна: на улицах зацвели подснежники (фото)

В Одессе зацвели подснежники / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за резкого потепления в Украине среди января начали "просыпаться" весенние растения. В Одессе уже распустились подснежники, у некоторых жителей цветут черешни.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".

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Цветущие подснежники заметили одесситы на клумбе во дворе одного из домов на Черемушках. Обычно эти цветы распускаются ранней весной.

Причиной аномалии стала слишком высокая и не характерная для января температура воздуха.

В Одессе зацвели подснежники. Фото "Одесса INFO"

"Во дворе начали распускаться подснежники. Очевидная причина — теплая для января погода, которая держится уже несколько дней", - написали в публикации.

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Кроме того, в комментариях местные жители написали, что кроме подснежников цвести начали и деревья, в том числе черешня:

А у меня черешня цветет.

Очень плохо, что начинает цвести то, что по природе еще должно спать. Особенно плодовые деревья, если просыпаются. На гортензиях тоже почки начинают просыпаться, лишь бы потом при морозе не погибли.

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