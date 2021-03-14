В оккупированном Крыму исчезают озера: фото

Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод

В оккупированном Россией Крыму ситуация с водными ресурсами продолжает ухудшаться. Так, озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения.

Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, который посетил Бугаз 13 марта, передает Крим.Реалии

По словам правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и вскоре может полностью высохнуть.

Озера Крыма. Фото: ua.krymr.com

"Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро", – сказал он.

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Как отметил правозащитник, такая ситуация наблюдается не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма.

Озера Крыма. Фото: ua.krymr.com

По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источников, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя.

Также сообщалось, что к началу февраля-2021 уже и Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось.