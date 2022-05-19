В оккупированном Крыму перевернулась техника РФ (фото)

В Крыму произошло ДТП с техникой РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Крыму во время движения перевернулся прицеп с российской военной техникой. В результате двое военнослужащих ВС РФ в тяжелом состоянии. Происшествие случилось возле села Ишунь Красноперекопского района.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Как стало известно, перевернувшийся трал перевозил танк, двое российских военных получили тяжелые травмы.

На опубликованных кадрах с места события можно увидеть машины скорой помощи и пожарный автомобиль, рядом с которыми стоит грузовой "Камаз" с буквой Z на кабине.

Некоторые росСМИ пишут, что российские военные 18 мая везли около десяти танков в сторону административной границы Крыма, а авария произошла на повороте после моста, предварительно, из-за скользкой после дождя дороги.

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В оккупированном Крыму перевернулся прицеп с российской военной техникой

Село Ишунь на карте

В Генштабе назвали направления, где гибнет больше всего оккупантов

Российских оккупантов продолжают массово уничтожать на украинской земле. Только за прошлые сутки потери армии РФ составили еще 200 единиц личного состава. Кроме того, оккупанты потеряли один самолет, три танка, 20 боевых бронированных машин и одну крылатую ракету. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 28 500 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1254 (+3) ед.;

боевых бронированных машин – 3063 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 595 (+9) ед.;

РСЗО – 199 (+0) ед.;

средств ПВО – 93 (+2) ед.;

самолетов – 203 (+1) ед.;

вертолетов – 167 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14);

крылатых ракет – 103 (+1) ед.;

кораблей /катеров – 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) ед.;

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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