В ООС впервые провели стрельбы из американских "Джавелинов" (видео)

Украинские военные провели боевые стрельбы / Фото: Коллаж: Сегодня
В зоне проведения ООС впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелин".
Об этом сообщил телеканал "Дом".
На вооружении ВСУ в данный момент – почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к "Джавелинам". Их могут использовать на Донбассе в случае полномасштабного вторжения РФ.
Преимущество "Джавелинов"
Как сообщает корреспондент телеканала "Дом" Александр Махов, главное преимущество "Джавелинов" – легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.
Комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км.
На Донбассе оккупанты устроили обстрел
За прошлые сутки, 21 декабря, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Где стреляли?
- В направлении Широкино противник вел огонь из винтовки.
- Возле Марьинки совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
- В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "квадро".
"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья среднее", – говорится в сообщении.
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