В ООС впервые провели стрельбы из американских "Джавелинов" (видео)

Украинские военные провели боевые стрельбы / Фото: Коллаж: Сегодня

В зоне проведения ООС впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелин".

Об этом сообщил телеканал "Дом".

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На вооружении ВСУ в данный момент – почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к "Джавелинам". Их могут использовать на Донбассе в случае полномасштабного вторжения РФ.

Преимущество "Джавелинов"

Как сообщает корреспондент телеканала "Дом" Александр Махов, главное преимущество "Джавелинов" – легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.

Комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км.

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На Донбассе оккупанты устроили обстрел

За прошлые сутки, 21 декабря, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Где стреляли?

В направлении Широкино противник вел огонь из винтовки.

Возле Марьинки совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "квадро".

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья среднее", – говорится в сообщении.

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