В Офисе президента назвали вероятную дату выборов мэра Харькова

Внеочередные выборы городского головы Харькова, скорее всего, пройдут осенью 2021 года, в последнее воскресенье октября. На более ранний срок их назначить не получится из-за "чехарды с документами" после смерти избранного осенью мэром Геннадия Кернеса.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Радио НВ".

Тимошенко объяснил, что, согласно законодательству, выборы нового мэра Харькова могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября, а Верховная Рада в конце января не смогла получить свидетельство о смерти Геннадия Кернеса и назначить выборы, а сейчас "сроки прошли".

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"Я думаю, из-за того что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", – сказал замглавы ОП.

Отметим, Верховная Рада в конце января не смогла рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, поскольку секретарь горсовета Игорь Терехов прислал только один из трех необходимых для этого документов.

Напомним, вновь избранный на последних выборах мэром Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря из-за осложнений коронавирусной болезни. До этого он несколько месяцев находился на лечении в немецкой клинике и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги.