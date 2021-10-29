В опасности все непривитые дети. Полиомиелит обнаружили еще в одной области

В Украине новые случаи полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

Вирус, который вызывает полиомиелит, обнаружили не только в Ровенской области, а уже и на Закарпатье. Сейчас образцы проверяют специалисты референс-лаборатории ВОЗ в Хельсинки.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сказал во время брифинга.

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По его словам, эксперты провели эпидемиологическое расследование этого случая.

"Определен круг контактных лиц, взят на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", — сказал Кузин.

Он добавил, что от результатов расследования зависит, какие меры предпримут власти. Что касается Ровенской области, то там специалисты Госпродпотребслужбы решают, пускать ли невакцинированных детей в школы.

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Также в общине, где живет ребенок с полиомиелитом, из 243 детей вакцинировалось только 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок.

Почему стоит бояться вируса?

Кузин напомнил, что полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Он призвал родителей не рисковать здоровьем своих детей и сделать прививку, если она отсутствует. Сейчас под угрозой все невакцинированные дети страны до 5 лет.

"Полиомиелит – это страшное заболевание, от которого нет лекарства. Единственная защита от него – вакцинация", – заявил Кузин.

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Детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет.

По состоянию на 1 октября лучшая ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита в Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях. Всего по Украине только 59,7% годовалых детей получили три первых дозы прививки.