В отеле под Винницей произошел страшный пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)

Пожар возник в 2:55, когда все спали/Коллаж: "Сегодня"

В Винницкой области произошел страшный пожар. Возгорание возникло на территории комплекса отдыха "Баттерфляй", что в поселке Селище.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Детали

Пожар произошел 22 декабря в 2:55. В шестиэтажном здании отеля случилось возгорание кровли на площади 800 м. кв. В результате инцидента один человек погиб, еще двое — травмированы.

Пожар под Винницей унес жизнь человека/Фото: ГСЧС Украины

Ликвидация огня

В 05:09 пожар в комплексе отдыха локализовали, а в 5:26 — ликвидировали. С места инцидента эвакуировали 56 человек, из них 53 — дети. К тушению огня привлекли 44 человека и 13 ед. техники ГСЧС.

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Пожарные ликвидировали огонь/Фото: ГСЧС Украины

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползите под облаком дыма к двери, но не открывайте их сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если двери не горячие, то осторожно откройте их и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте их, дым и пламя не дадут вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшее проникновение дыма и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните воздух, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами.

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