В первый день лета Карпаты замело снегом – фото

Гору Поп Иван Черногорский третий день засыпает снегом – фото заснеженных Карпат

Гора Поп Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

1 июня украинские Карпаты продолжает засыпать снегом. Температура в горах опустилась до 1 градуса мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Аномальная погода наблюдается на горе Поп-Иван Черногорский. Небо в этом районе затянуло тучами, а видимость ограничена до 30 метров.

Гора Поп Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост Реклама

"На г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 градус", – говорится в публикации.

Напомним, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.