В песчаном карьере под Днепром нашли загадочный скелет. Заговорили об исторических раскопках

Тело обнаружили когда местные работники снимали верхний слой песка – в полиции рассказали об инциденте

В селе Баловка в Днепропетровской области нашли скелет человека. Его обнаружили в песчаном карьере.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Днепропетровской области.

Останки тела заметили рабочие, когда снимали верхний слой песка. Пока неизвестно, кто этот погибший.

"Сейчас эти останки отправлены на экспертизу", – сказала спикер облполиции Анна Старчевская.

При этом полицейские затруднились назвать период, в течение которого останки находились в карьере. По их словам, все это установит экспертиза.

Что говорят местные жители

В селе, возле которого нашли человеческие останки, рассказали "Сегодня", что о происшедшем узнали от журналистов. Староста села Валерий Рыжак вспомнил, как один полицейский обмолвился, якобы найденным костям не меньше 100 лет.

"Возможно, это и правда, возможно, предположение. Не исключено, что эти останки принадлежат погибшим в какой-то из войн либо во времена голодомора. Экспертиза все установит. Если будет доказано, что находка имеет историческое значение, то могут начаться археологические раскопки", – сообщил Рыжак.

Напомним, в центре Кременчуга в Полтавской области нашли замотанное в ковер тело 27-летнего мужчины.

Также в Голосеевском районе столицы обнаружили сумку с фрагментами человеческого тела, по частям завернутые в ковер или дорожку.

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