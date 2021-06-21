Во Львове в подвале подростка убило током (видео)

Парень залез на закрытую территорию, там еще шли работы – он умер еще до приезда медиков

Скриншот из видео

Во Львове в подвале многоэтажки 16-летнего подростка ударило током, он скончался. Трагедия случилась после дождя, когда туда натекло много воды.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Пока неизвестно, за что именно ухватился парень, но от электрического разряда он погиб мгновенно, еще до приезда медиков.

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Почему и как мальчик попал на территорию жилого комплекса, где еще продолжаются строительные работы – не понятно. Вокруг все огорожено, есть надписи о запрете входа, и дежурят охранники. Об инциденте говорить не хотят. В полиции говорят – выясняют все обстоятельства.

Напомним, в Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку. Она вылезла туда вместе с друзьями.

Кроме того, в Черниговской области погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.