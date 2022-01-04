В Запорожской области массово увольняются полицейские? Мы проверили слухи

В полиции отметили, что рапортов от подчиненных не было/Коллаж: "Сегодня"

В полиции Токмакского отделения отреагировали на массовое увольнение правоохранителей. Там уверяют, что все работники остаются при работе и никаких рапортов не было.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

Реклама

Детали

В полиции заверили, что не видели таких рапортов.

"Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отдела № 3 Пологовского районного отдела полиции, не соответствует действительности. Даже больше, мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделения, а также областной полиции в целом", — отметили в полиции.

На официальном сайте полиции Запорожской области отмечается, что работники действительно "заявили об определенных недовольство состоянием материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несения службы", но вопрос вроде бы решили.

"В настоящее время сотрудники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Ни одного рапорта об увольнении из ОВД в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало. Местные полицейские, как и другие работники ГУНП в Запорожской области, остаются верны присяге и продолжают деятельность в соответствии со своими служебными обязанностями", — сообщают в полиции.

Что было раньше?

В Токмакском отделении полиции Запорожской области полицейские массово уходят с должностей. За один день написали рапорт 30 копов, а это — 95% личного состава. Бунт вспыхивает и в других регионах.

Реклама

По словам нардепа от "Слуги народа" Юлии Яцик, полицейские увольняются из-за:

невыплаты оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;

давления со стороны руководства относительно выполнения показателей раскрываемости преступлений ("контрольные" преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией);

искривления фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к органам.

Полицейские требуют отставки глав Нацполиции и МВД, а также выплаты денег. Если их требования не выполнят, то они массово будут увольняться и 30% личного состава уйдет уже в первом квартале 2022 года. Также возможна всеукраинская забастовка.

Сколько получают патрульные?

По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, в настоящее время ежемесячная зарплата патрульного, как правило, составляет 11,2 тысячи гривен, в городах-миллионниках — 13,2 тысячи гривен, в Киеве — 14,5 тысячи гривен.

Реклама

Читайте также