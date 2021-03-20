В Полтаве микроавтобус во дворе насмерть сбил пенсионерку

Автомобиль сдавал назад и не заметил пожилую женщину

В Полтаве микроавтобус переехал пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

Как сообщают "Вартові.Еспресо", событие произошло на улице Гната Хоткевича. Водитель Mercedes Vito сдавал назад и не заметил 82-летнюю женщину.

На месте работала следственно-оперативная группа, она выясняет все обстоятельства события.

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Напомним, в Хмельницкой области 18 марта военный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли три человека.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом произошло ДТП с Tesla, в котором пострадали шесть человек.