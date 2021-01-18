В Полтаве снова протестуют: трассу Киев – Харьков перекрыли (фото и видео)

В Полтаве местные жители вышли на очередную акцию протеста из-за высоких цен на газ. Люди перекрыли международную трассу М-03 Киев – Харьков.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков Life".

В соцсетях пишут, что протестующие разбились на две группы. Одни хотят открывать трассу раз на 30 минут, поскольку в пробке мерзнут люди, другие же наотрез отказываются разблокировать проезд.

Реклама

Видео: Харьков Life

На месте сейчас находятся правоохранители, они следят за порядком.

Видео: Харьков Life

Напомним, резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. Однако украинские власти уже начали работать над этой проблемой и снизили стоимость. Предельную цену на газ для населения в Украине установили на уровне 6,99 грн за 1 куб. м. Ценовое ограничение вводится с 1 февраля.

Кроме того, в Украине урежут тариф на транспортировку газа.

Видео: Сегодня