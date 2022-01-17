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В Полтавской области автомобиль въехал в газовую емкость на АЗС (фото, видео)

Владимир Козырь
17 января, 01:17
На месте инцидента произошел пожар, его пытаются потушить работники ГСЧС

ДТП произошло в городе Кременчуг/Фото: ГСЧС Украины, коллаж: "Сегодня"

В Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории АЗС. В результате столкновения произошел пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Подробности

Инцидент произошел 16 января в 22:10 в городе Кременчуг на территории АЗС "Мотто". Авария вызвала горение газовой емкости и микроавтобуса.

По состоянию на 22:45 наблюдалось открытое горение газового модуля (5 м куб) и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет. К тушению открытого горения газового модуля и микроавтобуса на АЗС привлечены 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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