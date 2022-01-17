В Полтавской области автомобиль въехал в газовую емкость на АЗС (фото, видео)

ДТП произошло в городе Кременчуг/Фото: ГСЧС Украины, коллаж: "Сегодня"
В Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории АЗС. В результате столкновения произошел пожар.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Подробности
Инцидент произошел 16 января в 22:10 в городе Кременчуг на территории АЗС "Мотто". Авария вызвала горение газовой емкости и микроавтобуса.
По состоянию на 22:45 наблюдалось открытое горение газового модуля (5 м куб) и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет. К тушению открытого горения газового модуля и микроавтобуса на АЗС привлечены 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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