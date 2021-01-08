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В Полтавской области снова протестуют: трасса Киев – Харьков перекрыта (фото и видео)

8 января, 13:52

Татьяна Очеретяная

Местные жители требуют снизить цену на газ

В Полтавской области люди вышли на акцию протеста. Они перекрыли трассу Киев – Харьков.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

Фото: Труха Харьков

Отмечается, что протестующие заблокировали движение транспорта в районе поселка Чутово. Они беспрерывно ходят по пешеходному переходу.

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Видео: Харьков Life

В результате на дороге образовалась пробка. На месте дежурят правоохранители.

Фото: Труха Харьков

Известно, что местные жители возмущены слишком высокой ценой за газ и требуют ее снизить.

Видео: Труха Харьков

Напомним, ранее в Полтавской области жители города Лублны уже выходили на протест из-за заоблачных платежек за газ.

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