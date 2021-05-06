В полиции раскрыли подробности жуткой трагедии в Полтавской области – молодую девушку нашли мертвой на обочине дороги, как оказалось ее изнасиловали

В Полтавской области полиция сообщила о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки 15-летнему жителю Кременчугского района. Бездыханное тело потерпевшей, жительницы села Бреусовка, обнаружили прохожие 30 апреля на обочине местной дороги.

"Подозреваемый подросток учится в 10 классе. Ему инкриминируется изнасилование 17-летней девушки", – сообщил "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По данным полиции, девушка умерла после отравления алкоголем.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительной информации следствия, накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.

В настоящее время следователи полиции осуществляют расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115), изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152) и неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это деяние повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136).

"Сейчас по уголовным производствам продолжается ряд экспертиз, а также проводятся необходимые следственные действия для установления истины по делу. Тщательно изучаются все обстоятельства преступления для определения роли каждого участника события и предоставления их действиям объективной юридической оценки", – отметил начальник Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

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