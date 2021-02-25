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В Полтавской области стартовала вакцинация от коронавируса

25 февраля, 09:50

Ксения Капустинская

Первым прививку получил врач-инфекционист

В Полтавской области началась вакцинация от коронавируса. Первым получил прививку от COVID-19 врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Всего в Украине привили от коронавируса 159 человек.

Об этом сообщил глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.

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"Роман Пономаренко – врач-инфекционист из Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Он первый в области получил прививку от коронавируса. Чувствует себя хорошо", - сообщил Синегубов и показал фотографию вакцинированного.

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Фото: t.me/synegubov

Напомним, первым в Украине вакцину от коронавируса получил тоже медик – анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко. С ним уже пообщались новости "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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