В Полтавской области умер 12-летний мальчик с сильными ожогами – детали трагедии

В Полтавской области умер 12-летний мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"
В Полтавской области умер 12-летний мальчик, которого доставили в больницу с сильными ожогами тела. Медики боролись за его жизнь четыре дня, но ребенка не удалось спасти.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Полтавской области.
Подробности трагедии
20 октября в Полтавской области в реанимационное отделение районной больницы доставили 12-летнего мальчика. У ребенка диагностировали многочисленные ожоги.
По предварительной информации полиции, мальчик получил ожоги дома, на кухне.
Ребенка поместили в реанимацию, и врачи четыре дня боролись за его жизнь. Но 24 октября мальчик скончался.
Открыто уголовное производство
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Следователи начали выяснение всех обстоятельств и подробностей получения травм ребенком, которые привели к его гибели.
Напомним, ранее в Волынской области умерла полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач. Ребенка привезли из села Глухи в больницу пгт Старая Выжевка с очень высокой температурой. Малышка умерла этой же ночью.
Также 4-летний ребенок, которого по вине отчима впал в кому, все это время находился в Кременчугской детской больнице. Не приходя в сознание, малыш умер.