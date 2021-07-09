В Полтавской области в ДТП пострадал мотоциклист (фото)

На место аварии выезжали копы и медики. Фото: ГУНП

В поселке Козельщина Полтавской области в ДТП попал мотоциклист. Его срочно госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на улице Остроградского. Автомобиль Volksvagen Caddi, под управлением водителя 1972 года рождения, столкнулся с мотоциклом VENOM 200, под управлением водителя 1998 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, его доставили в местную районную больницу.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW.

Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

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