В Полтавской области в пруду нашли тело 8-летнего мальчика. Что произошло

/ Фото: Нацполиция
В Полтавской области вблизи села Павловка в пруду обнаружили тело ребенка.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики.
К сожалению, спасти ребенка не удалось. Врачи констатировали смерть 8-летнего местного мальчика. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик. Тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти направили в морг.
Также напомним, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток.
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