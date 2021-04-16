В Полтавской области заведующего COVID-реанимации застали пьяным на смене (видео)

В реанимацию Лубенской больницы пришли с проверкой – подробности скандала с пьяным медиком

В Полтавской области заведующего реанимации для пациентов с COVID-19 застали пьяным на работе. На медика пожаловалась дочь одного из пациентов, после этого чиновники проверили работу отделения и увидели заведующего "под градусом".

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Скандал случился в Лубенской больнице. Пациент жаловался, что в реанимации с него требуют деньги за лечение и плохо ухаживают. Больной умер неделю назад.

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Когда чиновники пришли с инспекцией, от заведующего пахло алкоголем. Ему предложили пройти тест, результат был 1,9 промилле. То есть в девять раз выше нормы. Сейчас медика отстранили от работы и проводят расследование.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что делать, когда медики требуют взятку за лечение, оплаченное государством, и куда жаловаться.