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В районе Одессы обнаружили российский военный корабль

12 мая, 13:46

Виталий Семченко

Вероятно, судно сопровождало американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton

Коллаж "Сегодня"

Возле украинского побережья обнаружили военный корабль черноморского флота РФ.

Об этом сообщает "Думская".

Ракетный корвет "Павел Державин", который запеленговали при помощи радиолокатора, находился всего в 19 милях восточнее Черноморска Одесской области. Впрочем, это за пределами территориального моря Украины.

Пограничники опросили неопознанный объект по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугель 363". Такой позывной у патрульного корабля черноморского флота РФ. После этого корвет проследовал в направлении оккупированного Крыма.

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Вероятно, судно сопровождало американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753).

Как сообщалось ранее, фрегат береговой охраны США зашел в порт Одессы и пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала. Корабль называется USCGC Hamilton, он принимает участие в совместных учениях США и Украины. На борту корабля находится вертолет.

Также мы писали, что украинская армия провела учения вблизи оккупированного Крыма. На этот раз в Херсонской области тренировались экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У".

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