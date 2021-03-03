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В России проукраинскому активисту из Крыма дали 5 лет колонии

3 марта, 16:33

Стас Кожемякин

Крымского кузнеца признали виновным в подготовке теракта в Саках

Российский суд приговорил политзаключенного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько к пяти годам лишения свободы, признав его виновным по сфальсифицированному делу о терроризме.

Как сообщают Грати, соответствующее решение 3 марта приняла судейская коллегия Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону.

В приговоре говорится, что 62-летний Приходько проведет год в тюрьме и четыре года в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 100 тыс. рублей штрафа (37,6 тыс. гривен).

Крымчанина обвиняли в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 и 223.1 УК РФ), но от наказания по последней статье с него сняли ввиду истечения срока давности.

Олег Приходько. Фото: Крым SOS

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Напомним, житель села Орехово в Сакском районе оккупированного полуострова Олег Приходько был задержан cотрудниками ФСБ 9 октября – якобы за подготовку взрыва в горадминистрации Сак.

А в начале февраля 2020 года ему предъявили и другое обвинение – в подготовке поджога здания генконсульства РФ во Львове.

Свою вину Приходько отрицал и утверждал, что тротиловую шашку-200, запал от гранаты РГД-2 и поражающие элементы (нарезанные электроды для сварки) ему подбросили сотрудники ФСБ при обыске в гараже, чтобы таким образом наказать за его проукраинскую позицию.

А по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в СИЗО у мужчины обострилось состояние здоровье – у него хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения.

Видео: Сегодня

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Россия Крым терроризм политзаключенные саки Узник Кремля Олег Приходько

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